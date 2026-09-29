Morderstwo na libacji. Zatrzymano trzech mężczyzn
W poniedziałek koło godziny 13 policjanci z Jaworzna w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec znaleźli ciało zamordowanego 69-latka. Mężczyzna miał ranę w klatce piersiowej. Oficer prasowa miejscowej jednostki policji młodsza aspirant Justyna Wiszowaty przekazała, że o zabójstwie mundurowi dowiedzieli się dzięki zgłoszeniu osoby mieszkającej w pobliżu.
- W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku między 40 a 50 lat. Jeden z nich jest podejrzewany o dokonanie tego zabójstwa. Wszyscy są mieszkańcami Jaworzna - powiedziała tvn24.pl mł. asp. Justyna Wiszowaty.
Policja z Jaworzna zabezpieczyła noże
Jak dodała oficer prasowa, prawdopodobnie w czasie libacji alkoholowej w nocy z niedzieli na poniedziałek między mężczyznami obecnymi w mieszkaniu doszło do awantury, w trakcie której jeden z zatrzymanych ugodził 69-latka ostrym narzędziem w klatkę piersiową.
Zatrzymani byli pijani. Mieli w organizmach po około trzy promile alkoholu każdy. Mundurowi zabezpieczyli noże, które zostaną zbadane. Dziś mężczyźni zostaną prawdopodobnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.