Katowice Morderstwo na libacji. Zatrzymano trzech mężczyzn Oprac. Mateusz Czajka |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Jaw.pl

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W poniedziałek koło godziny 13 policjanci z Jaworzna w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec znaleźli ciało zamordowanego 69-latka. Mężczyzna miał ranę w klatce piersiowej. Oficer prasowa miejscowej jednostki policji młodsza aspirant Justyna Wiszowaty przekazała, że o zabójstwie mundurowi dowiedzieli się dzięki zgłoszeniu osoby mieszkającej w pobliżu.

- W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn w wieku między 40 a 50 lat. Jeden z nich jest podejrzewany o dokonanie tego zabójstwa. Wszyscy są mieszkańcami Jaworzna - powiedziała tvn24.pl mł. asp. Justyna Wiszowaty.

Miejsce dokonania zbrodni w Jaworznie Źródło zdjęcia: Jaw.pl

Policja z Jaworzna zabezpieczyła noże

Jak dodała oficer prasowa, prawdopodobnie w czasie libacji alkoholowej w nocy z niedzieli na poniedziałek między mężczyznami obecnymi w mieszkaniu doszło do awantury, w trakcie której jeden z zatrzymanych ugodził 69-latka ostrym narzędziem w klatkę piersiową.

Zatrzymani byli pijani. Mieli w organizmach po około trzy promile alkoholu każdy. Mundurowi zabezpieczyli noże, które zostaną zbadane. Dziś mężczyźni zostaną prawdopodobnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Źródło: Google Maps