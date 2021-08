Codziennie zabierał jedną kostkę, tak rozebrał plac i drogę przed dworcem. Sam budynek też zniknie

Chcieli sprzedać dworzec z wielką działką

Postawiony w 1928 roku budynek obrócił się w ruinę. Kolej zamierzała go rozebrać, ale - jak mówi Stilger - decyzja została wstrzymana "z uwagi na zainteresowanie przejęciem obiektu przez gminę". Ostatecznie do przejęcia nie doszło.

- To ważny kawałek historii dla miasta, ludzie dojeżdżali pociągiem do pracy, a podziemia budynku były strategiczne dla wojska. Szkoda, że nie podzielono działki na mniejsze, na pewno znalazłby się chętny na zakup. Budynki dworców w sąsiednich Zbrosławicach i Wieszowie sprzedawane były z małymi działkami i gmina je przejęła, dzisiaj są tam mieszkania - dodaje sołtys. To dawne stacje przy tym samym szlaku kolejowym, co Miedary.