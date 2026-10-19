Miał podpalić kamienicę w centrum miasta
Policja z Katowic zatrzymała 27-latka w związku z podpaleniem pustostanu w Katowicach. Budynek znajduje się w okolicy skrzyżowania ul. Chopina i Sokolskiej w ścisłym centrum miasta.
Pożar miał miejsce na początku lipca. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, konieczne było ewakuowanie mieszkańców z sąsiednich budynków.
27-latek z zarzutem i aresztem
W toku śledztwa zabezpieczono m.in. nagrania. Materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w październiku 27-latka, który usłyszał zarzut sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.
"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10" - przekazał w komunikacie prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Prokuratura nie poinformowała, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.