Katowice Miał podpalić kamienicę w centrum miasta Oprac. Mateusz Czajka |

Pożar w kamienicy w Katowicach - materiał z lipca Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policja z Katowic zatrzymała 27-latka w związku z podpaleniem pustostanu w Katowicach. Budynek znajduje się w okolicy skrzyżowania ul. Chopina i Sokolskiej w ścisłym centrum miasta.

Pożar miał miejsce na początku lipca. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, konieczne było ewakuowanie mieszkańców z sąsiednich budynków.

Pożar w kamienicy w Katowicach Źródło zdjęcia: TVN24

27-latek z zarzutem i aresztem

W toku śledztwa zabezpieczono m.in. nagrania. Materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w październiku 27-latka, który usłyszał zarzut sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.

"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10" - przekazał w komunikacie prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Prokuratura nie poinformowała, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.

Źródło: Google Maps