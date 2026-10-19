Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Miał podpalić kamienicę w centrum miasta

|
Pożar w kamienicy w Katowicach
Pożar w kamienicy w Katowicach - materiał z lipca
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
27-latek usłyszał zarzut w związku z podpaleniem kamienicy w centrum Katowic. Został także aresztowany na dwa miesiące.

Policja z Katowic zatrzymała 27-latka w związku z podpaleniem pustostanu w Katowicach. Budynek znajduje się w okolicy skrzyżowania ul. Chopina i Sokolskiej w ścisłym centrum miasta.

Pożar miał miejsce na początku lipca. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, konieczne było ewakuowanie mieszkańców z sąsiednich budynków.

Pożar w kamienicy w Katowicach
Pożar w kamienicy w Katowicach
Źródło zdjęcia: TVN24

27-latek z zarzutem i aresztem

W toku śledztwa zabezpieczono m.in. nagrania. Materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie w październiku 27-latka, który usłyszał zarzut sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.

"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10" - przekazał w komunikacie prok. Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Prokuratura nie poinformowała, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
pożar
Czytaj także:
imageTitle
Kolejny występ Chwalińskiej w Chinach nie dojdzie do skutku
EUROSPORT
Rozmowa Piaseckiego - Ryszard Petru
Petru: uważam, że prezesa NBP w kajdankach nie powinno się wyprowadzać
Polska
Benjamin Netanyahu
Atak na konwój dyplomatów, także z Polski. Zatrzymano osiem osób
Świat
Andrzej K., były prezydent Chorzowa (zdjęcie z 2024 r.)
20 osób stanie przed sądem - w tym były prezydent i wiceprezydent
Katowice
imageTitle
Chwalińska w elitarnym gronie. Jej triumf ma jeszcze większą wagę
EUROSPORT
imageTitle
"Paryż to nie był przypadek. Doczekaliśmy się następczyni Radwańskiej"
EUROSPORT
chiny pekin
Najnowsze dane z Chin zaskakują. "Pomimo rosnącej presji"
BIZNES
Silny wiatr
Silny wiatr i gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki "ma ambicje bycia liderem szerokiego obozu", "nie wyklucza nawet Brauna"
Polska
40 min
pigulka antykoncepcja shutterstock_1066696313
Test obnażył poważny problem. Co właściwie wiemy o antykoncepcji?
Wywiad medyczny
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
Polska
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów (19.10.2026)
Rosyjskie rakiety spadły na Kijów. Zginęła młoda kobieta
Świat
Airbus A320 Austrian Airlines
Awaryjne lądowanie samolotu z Tel Awiwu. Ogłoszono alarm bombowy
Świat
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle zapłacimy za tankowanie
BIZNES
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
41 oskarżonych po "optymalizacji kosztów"
WARSZAWA
Strażacy walczą z ogniem po pożarze w bazie sił kanadyjskich Wainwright
Tragiczny pożar w bazie wojskowej. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"
Świat
Satelita Starlink
USA nie wykluczają odwetu wobec UE. Chodzi o Starlinka
Świat
imageTitle
Nieprawdopodobne trafienie w Premier League. Zaskoczył wszystkich
EUROSPORT
Platforma siepomaga.pl istnieje od 17 lat
Siepomaga i się zarabia. Twórcy największej organizacji charytatywnej w Polsce milionerami
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
Donald Trump
Trump twierdzi, że Zełenski nie chce zakończyć wojny. "Prawdopodobnie nigdy nie chciał"
Świat
Zełenski w wieczornym przemówieniu
"Podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji"
Świat
Maja Chwalinska
Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek
Polska
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany
Polska
imageTitle
Real nie zwalnia tempa przed El Clasico. Sevilla bez szans
EUROSPORT
Macron wygłosił orędzie do Francuzów
"Wszyscy odczuwamy gniew i wstyd". Macron zwrócił się do Francuzów
Świat
Sejm Wita Gosek
Gosek mówił o 120 kilogramach. "To Pudzianowski wejdzie wszędzie"
W kuluarach
Wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskiej rakiety balistycznej
Pisarska: jesteśmy na liście krajów najbardziej zagrożonych upadkiem Ukrainy
Fakty po Faktach
imageTitle
Stalowe nerwy Polaka w Belfaście. Faworyt tylko rozłożył ręce
EUROSPORT
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
METEO
imageTitle
Demolka w Poznaniu. Sześć goli i popis Rodrigueza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica