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Katowice

Eksplozja zniszczyła dom. Strażacy z gruzów wydobyli rannego mężczyznę

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Wybuch gazu niemal doszczętnie zniszczył dom w Marianowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: klobucka.pl
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Po wybuchu gazu niemal doszczętnie zniszczony jest dom w Marianowie na Śląsku. Strażacy wydobyli z gruzowiska rannego mężczyznę, który został przewieziony do szpitala.

Do wybuchu gazu doszło w niedzielę około godziny 10.30 w domu jednorodzinnym w Marianowie.

- Strażacy zlokalizowali mężczyznę w gruzowisku, weszli po niego i wyciągnęli w bezpieczne miejsce. Był przytomny. Podaliśmy mu tlen i rozpoczęliśmy opatrywanie oparzeń - przekazał tvn24.pl mł. bryg. Łukasz Tasarz, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

Wybuch gazu niemal doszczętnie zniszczył dom
Wybuch gazu niemal doszczętnie zniszczył dom
Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Ranny mężczyzna przewieziony do szpitala

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego poszkodowany został przekazany ratownikom, a następnie przetransportowany do szpitala.

Eksplozja w domu jednorodzinnym
Eksplozja w domu jednorodzinnym
Źródło zdjęcia: TVN24

W wyniku eksplozji dom został praktycznie doszczętnie zniszczony. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz przedstawiciel nadzoru budowlanego, który ma ocenić stan budynku i zdecydować, jakie dalsze działania są konieczne. Na miejscu było również pogotowie energetyczne, które zabezpieczyło instalację budynku.

Wybuch gazu zniszczył dom w Marianowie
Wybuch gazu zniszczył dom w Marianowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
województwo śląskieGaz ziemnyStraż pożarna
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