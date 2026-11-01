Eksplozja zniszczyła dom. Strażacy z gruzów wydobyli rannego mężczyznę
Do wybuchu gazu doszło w niedzielę około godziny 10.30 w domu jednorodzinnym w Marianowie.
- Strażacy zlokalizowali mężczyznę w gruzowisku, weszli po niego i wyciągnęli w bezpieczne miejsce. Był przytomny. Podaliśmy mu tlen i rozpoczęliśmy opatrywanie oparzeń - przekazał tvn24.pl mł. bryg. Łukasz Tasarz, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.
Ranny mężczyzna przewieziony do szpitala
Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego poszkodowany został przekazany ratownikom, a następnie przetransportowany do szpitala.
W wyniku eksplozji dom został praktycznie doszczętnie zniszczony. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz przedstawiciel nadzoru budowlanego, który ma ocenić stan budynku i zdecydować, jakie dalsze działania są konieczne. Na miejscu było również pogotowie energetyczne, które zabezpieczyło instalację budynku.