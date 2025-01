Ksiądz podejrzany o pedofilię chodził po kolędzie

Kuria karci księdza i proboszcza

"Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu tej informacji Biskup Sosnowiecki 20 stycznia br. wydał nakaz karny, w którym nakazał duchownemu, aby stosował się do obowiązujących go zarządzeń i ograniczeń kanonicznych. Biskup Sosnowiecki udzielił również duchownemu upomnienia kanonicznego i nagany oraz ponownie nakazał przebywanie w wyznaczonym miejscu, którego nie wolno mu opuszczać bez zgody przełożonych" – czytamy w oświadczeniu.

Wydarzenia w diecezji sosnowieckiej

To nie pierwszy skandal, do którego doszło w ostatnich latach w diecezji sosnowieckiej. W marcu 2024 r. prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci diakona i księdza, do których doszło rok wcześniej. W prowadzonym postępowaniu śledczy ustalili, że ksiądz zabił diakona, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. W sierpniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. na terenie jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie kilku mężczyzn, w którego trakcie jeden z nich stracił przytomność. Interweniowało pogotowie i policja. Prokuratura zarzuciła duchownemu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenie pomocy i udzielanie narkotyków. W kwietniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał Z. na 1,5 roku więzienia.