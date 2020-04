Wrócił ze szpitala, zaczął gorączkować. Jak koronawirus dostał się do zamkniętego domu pomocy społecznej

Pan Zygmunt miał w połowie marca operację wszczepienia endoprotezy. Na szpitalnym oddziale ortopedii spędził tydzień. Po powrocie do domu pomocy społecznej umieszczono go w osobnym pokoju i nikt nie wchodził do niego bez odzieży ochronnej. Czy w ten sposób uchroniono przed koronowirusem pozostałych 126 pensjonariuszy, których średnia wieku to 85 lat? Okaże się w piątek.