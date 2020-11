Wózek z wiadrem zamiast toalety, miska zamiast umywalki. "Nie dałem rady tam dłużej wytrzymać"

- Wypisałem się na żądanie. Nie dałem rady tam dłużej wytrzymać - mówi pacjent, który trafił na oddział covidowy bytomskiego szpitala. Zanim jednak z placówki się wypisał, trafił do sali koedukacyjnej. Pomieszczenie dzielił więc ze starszym mężczyzną i starszą kobietą. Do dyspozycji chorych na COVID-19 nie było łazienki ani toalety.

Bez żalu do personelu

- Jedynym sposobem na załatwienie się był wózek inwalidzki z wyciętą dziurą i podstawionym wiadrem - mówi w rozmowie telefonicznej pacjent, który chce zachować anonimowość. Mężczyzna dodaje też, że gdy zapytał o to, jak może się umyć, w odpowiedzi wskazano mu miskę z wodą. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE O sytuację na oddziale nie obwinia personelu. Jak podkreśla, były tam tylko dwie pielęgniarki, które pod opieką miały zarówno pacjentów z oddziału covidowego, jak i tych wolnych od koronawirusa. - Bardzo się starały, żeby do nas zaglądać, ale udawało się im to tylko raz na kilka godzin - przyznaje mężczyzna.

"Wycofujemy się z miejsc covidowych na oddziale internistycznym"

Co na to szpital? Katarzyna Guz, rzeczniczka placówki, wyjaśnia, że jeszcze przed pandemią COVID-19 w szpitalu rozpoczęła się przebudowa. Prace trwają do dzisiaj. Dlatego niektórzy pacjenci hospitalizowani są w liczącym 120 lat budynku. Tu na jednym piętrze jest tylko jedna łazienka. A na oddziale chorób wewnętrznych leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19, jak i ci bez koronawirusa, ale z innymi dolegliwościami. Ze względów epidemiologicznych nie mogą mieć oni ze sobą kontaktu. Dlatego podjęto decyzję o tym, że z łazienki korzystać mogą pacjenci wolni od koronawirusa. - Pozostałe sale, na innych oddziałach, mają dostęp do łazienek. Zapadła już decyzja, że wycofujemy się z miejsc covidowych na oddziale internistycznym - przekazała Guz.