Rodzinny dramat. Nie żyje 23-latka, w jej domu znaleziono zwłoki noworodka i szczątki innego dziecka

Jak podał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek, do zdarzenia doszło 4 listopada w jednej z miejscowości w powiecie kłobuckim. Policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach młodej kobiety. Ciało zostało zabezpieczone i poddane sekcji.

- Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonej były powikłania związane z przebytym porodem - przekazał prokurator Tomasz Ozimek.

W domu kobiety ujawniono również ciało noworodka i szczątki innego dziecka. - Zostały poddane sekcjom przez biegłych z zakresu medycyny sądowej. Opinie dotyczące przyczyny zgonu dzieci zostaną wydane przez biegłych po uzyskaniu wyników dodatkowych badań - dodał prokurator Ozimek.

Partner kobiety i jego matka zatrzymani

Do sprawy zatrzymano 27-letniego partnera kobiety oraz jego 56-letnią matkę. Usłyszeli zarzuty narażania 23-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jej śmierci poprzez znaczne opóźnienie wezwania pogotowia ratunkowego i zatajenie przed ratownikami medycznymi faktu porodu.

- Przesłuchani przez prokuratora nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie treści tych wyjaśnień. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator motywował swój wniosek uzasadnioną obawą matactwa ze strony podejrzanych - poinformował prokurator.

Decyzją sądu oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

