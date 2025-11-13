Logo strona główna
Katowice

Rodzinny dramat. Nie żyje 23-latka, w jej domu znaleziono zwłoki noworodka i szczątki innego dziecka

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat kłobucki (woj. śląskie)
Źródło: Google Maps
Rodzinny dramat w jednej z miejscowości w powiecie kłobuckim (Śląskie). W domu znaleziono ciało 23-letniej kobiety oraz zwłoki noworodka i szczątki innego dziecka. Zatrzymano partnera kobiety i jego matkę.

Jak podał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek, do zdarzenia doszło 4 listopada w jednej z miejscowości w powiecie kłobuckim. Policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach młodej kobiety. Ciało zostało zabezpieczone i poddane sekcji.

- Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonej były powikłania związane z przebytym porodem - przekazał prokurator Tomasz Ozimek.

W domu kobiety ujawniono również ciało noworodka i szczątki innego dziecka. - Zostały poddane sekcjom przez biegłych z zakresu medycyny sądowej. Opinie dotyczące przyczyny zgonu dzieci zostaną wydane przez biegłych po uzyskaniu wyników dodatkowych badań - dodał prokurator Ozimek.

Partner kobiety i jego matka zatrzymani

Do sprawy zatrzymano 27-letniego partnera kobiety oraz jego 56-letnią matkę. Usłyszeli zarzuty narażania 23-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania jej śmierci poprzez znaczne opóźnienie wezwania pogotowia ratunkowego i zatajenie przed ratownikami medycznymi faktu porodu.

- Przesłuchani przez prokuratora nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie treści tych wyjaśnień. Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator motywował swój wniosek uzasadnioną obawą matactwa ze strony podejrzanych - poinformował prokurator.

Decyzją sądu oboje zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Częstochowa Policja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica