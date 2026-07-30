Katowice Zatrzymania w środowisku pseudokibiców, policjanci przejęli Rolls-Royce’a Oprac. Svitlana Kucherenko |

Śledczy zabezpieczyli majątek o wartości miliona złotych, w tym Rolls-Royce’a Źródło wideo: Policja śląska Źródło zdj. gł.: Śląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców śląskiej policji przeprowadzili skoordynowane działania w kilku miastach województwa śląskiego.

"Akcja była wymierzona w członków zorganizowanej grupy przestępczej, wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Śledczy zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat, podejrzanych o przestępczość narkotykową prowadzoną w 2025 roku" - podają śląscy policjanci.

Zabezpieczono luksusowe auto

Policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około miliona złotych, w tym samochód marki Rolls-Royce oraz gotówkę.

Przejęto Rolls-Royce’a wartego fortunę Źródło zdjęcia: Śląska policja

Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty. Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzem podejrzanym w wieku 21, 25 i 28 lat, przedstawiono dodatkowo zarzut wytwarzania środków odurzających.

Zatrzymano sześć osób Źródło zdjęcia: Śląska policja

Dozory policyjne i poręczenia majątkowe

Wobec całej szóstki prokurator zastosował dozory policji, zakazał im kontaktowania się z określonymi osobami i opuszczania kraju. Podejrzani zostali także zobowiązani do wpłacenia poręczeń majątkowych - od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych.