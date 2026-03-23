Wybuch gazu na stacji paliw. Ranne dwie osoby

Katowice Źródło: Google Earth

Służby ratunkowe zgłoszenie o wybuchu gazu na stacji paliw przy ulicy Kolistej otrzymały o godzinie 12.12.

Jako pierwsza na miejsce dotarła karetka pogotowia. Ratownicy od razu ruszyli z pomocą dwóm poszkodowanym osobom.

Lądował śmigłowiec LPR

Jak wyjaśnia młodszy kapitan Jakub Tondos, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, to pracownicy firmy serwisującej, którzy ulegli wypadkowi przy przepompowaniu gazu ze zbiornika. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn w trakcie przepompowywania doszło do wybuchu gazu.

- Osoby te były poparzone. Były zaopatrywane przez strażaków i zespoły ratownictwa medycznego. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga karetką - wyjaśnia Tondos.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. - Sytuacja na ten moment jest opanowana, gaz został odcięty - przekazał Tondos.

