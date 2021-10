Zginęło dwóch młodych mężczyzn. Policja sprawdza, jak doszło do wypadku i apeluje do świadków

W wypadku w Katowicach zginęli 19 i 20-latek. Policjanci apelują o zgłaszanie się i przekazywanie wszelkich informacji do wszystkich, którzy mogą wiedzieć coś o okolicznościach zdarzenia w którym śmierć poniósł kierowca opla i jego pasażer. Funkcjonariusze chcą potwierdzić swoje hipotezy, co do przyczyny tragicznego zdarzenia. - Niewykluczona jest nadmierna prędkość - przyznają.

Jak informuje nas podkomisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, do wypadku doszło - nad ranem 7 października - na zjeździe z drogi krajowej numer 86 na drogę krajową numer 79. To tam samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Jadący oplem 19- i 20-latek ponieśli śmierć na miejscu (początkowo policja informowała, że mieli 21 i 22 lata).

- Na razie nie wykluczamy żadnej hipotezy, co do okoliczności i przyczyny wypadku. Niewykluczona jest nadmierna prędkość - przyznaje podkom. Żyłka. - Bezpieczna prędkość to jest taka prędkość, która uwzględnia i warunki atmosferyczne, i natężenie ruchu, a także umiejętności kierującego. Tutaj można domniemywać, że żaden z tych elementów nie został zachowany - dodaje policjantka.

Droga po wypadku była zablokowana przez wiele godzin.

W wypadku zginęło dwóch młodych mężczyzn KMP w Katowicach

Funkcjonariusze chcą jednak wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości. Dlatego też apelują do ewentualnych świadków zdarzenia, by przekazali swoją wersję wydarzeń. Osoby te proszone są o kontakt osobisty z policjantami Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Lompy 19 lub o kontakt telefoniczny pod numerami 47 85 122 32 lub 47 85 124 16.

Autor:eŁKa/tam

Źródło: tvn24.pl