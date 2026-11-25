Katowice Zablokował samochodem wiatę śmietnikową. Mieszkańcy wymierzyli mu "karę" Anna Winiarska |

Samochód obłożony śmieciami Źródło wideo: Straż Miejska w Katowicach Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Katowicach

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek rano. Mercedes został zaparkowany przy ul. Tylnej Mariackiej, tuż za znakiem zakazu zatrzymywania się z tabliczką T-24. Sądząc po ilości zgormadzonych dookoła odpadów nie był to krótki (chociaż taki wciąż byłby nielegalny) postój.

"Kierowca Mercedesa stanął w taki sposób, że na dobre zablokował wejście do wiaty śmietnikowej. Zirytowani pracownicy i właściciele pobliskich lokali gastronomicznych nie mieli gdzie wyrzucać odpadów, więc zaczęli układać je bezpośrednio na masce, dachu i tuż obok źle zaparkowanego auta" - podaje katowicka straż miejska.

Samochód obłożony śmieciami Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Katowicach

Potrzebne były dwie lawety

Wezwano lawetę, jednak by pojazd mógł zostać odholowany, strażniczki musiały najpierw uprzątnąć śmieci z karoserii oraz z jezdni wokół samochodu. Samo wyciągnięcie Mercedesa też nie było łatwe.

"Ulica Tylna Mariacka jest bardzo wąska, przez co pierwszy holownik, który przyjechał nie był w stanie podjąć samochodu. Trzeba było ściągnąć mniejszy, bardziej zwrotny pojazd, który ostatecznie zabrał Mercedesa na parking strzeżony przy ul. Obrońców Westerplatte 130. Gdy ulica była już przejezdna, o 10.55 podjechała ekipa MPGK i dokładnie wysprzątała cały teren wokół wiaty" - czytamy w komunikacie.

Samochód obłożony śmieciami Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Katowicach

Kary dla kierowców za mruganie światłami Źródło: Fakty po południu