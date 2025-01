Przez fajerwerki spłonęła elewacja i okna nowego budynku. Zarzuty dla 29-latka

Zatrzymano 29-latka, który jest podejrzany o spowodowanie pożaru nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Ceglanej w Katowicach. Mężczyzna miał wrzucić na teren budowy fajerwerki, w wyniku czego doszło do zapłonu i pożaru. Usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia. W pożarze spłonęła elewacja oraz okna od parteru do siódmego piętra włącznie. Straty wstępnie oszacowano na dwa miliony złotych.

Zarzuty dla 29-latka

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe. - Na teren budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Cegalnej został wrzucony materiał pirotechniczny, w wyniku czego doszło do zapłonu budynku. Spłonęła elewacja jak również okna od parteru do 7. piętra włącznie. Szacunkowe straty wynoszą 2 miliony złotych - przekazał prokurator Dawid Szulik z Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe:

- Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, w których negował swoje sprawstwo. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Zdecydowanie nie było to działanie, gdzie sprawca chciał doprowadzić do pożaru, jednak doszło do tak zwanego godzenia się w ocenie prokuratury ze spowodowaniem takiego skutku, a jest to jedna z form umyślnego popełnienia przestępstwa - dodał prokurator Szulik.