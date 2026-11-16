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Katowice

Przerzucali ludzi przez granice, przemycali narkotyki. Zatrzymani kolejni członkowie gangu

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Zatrzymano cztery osoby
Zatrzymane cztery kolejne osoby należące do gangu
Źródło wideo: Śląska Policja
Źródło zdj. gł.: Śląska Policja
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Cztery kolejne osoby z grupy zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji oraz przestępczością narkotykową zatrzymała śląska policja. W sprawie ujęto już 31 osób.

Zatrzymania to efekt działań prowadzonych w ramach wielowątkowego śledztwa, w którym współpracują polskie i zagraniczne służby.

Na początku listopada w skoordynowanej akcji, przeprowadzonej w kilku śląskich miastach zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 29, 32 i 35 lat oraz 47-letnią kobietę.

Wszystkim podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzej mężczyźni odpowiedzą dodatkowo za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W akcji uczestniczyli kontrterroryści
W akcji uczestniczyli kontrterroryści
Źródło zdjęcia: Śląska policja

W mieszkaniu 29-latka maczety i rakietnica

- Podczas czynności prowadzonych w miejscu zamieszkania 29-latka w Świętochłowicach policjanci ujawnili także maczety, rakietnicę oraz gaz pieprzowy - poinformowała rzeczniczka śląskiej policji nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

Na wniosek prokuratora cała czwórka podejrzanych została aresztowana na trzy miesiące.

Znalezione maczety
Znalezione maczety
Źródło zdjęcia: Śląska policja

Gang działał od 2023 roku

Była to kolejna akcja służb w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, w skład której wchodziły między innymi osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. Dotychczas śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali w tej sprawie łącznie 31 osób.

Według ustaleń śledztwa, nadzorowanego przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, gang działał od co najmniej 2023 roku w kilku państwach europejskich. Jak zaznaczyli policjanci, realizacja sprawy poprzedzona była wielomiesięczną pracą śląskiego wydziału PK oraz międzynarodowego zespołu śledczego, w skład którego weszli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele organów ścigania z Niemiec i Belgii.

Śledczy ustalili, że rozpracowana przez nich grupa zajmowała się nie tylko organizowaniem nielegalnej migracji, ale też produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Narkotyki, między innymi płynna amfetamina, marihuana, kokaina, tabletki ecstasy i MDMA, były przemycane z Królestwa Niderlandów do Polski, a następnie z Polski część z nich - między innymi amfetamina i kokaina - trafiały do Szwecji i poza UE. Członkowie grupy w Świętochłowicach produkowali amfetaminę z przemyconej wcześniej jej płynnej postaci. Reszta sprowadzanych do Polski narkotyków dalej wprowadzana była do obrotu na terenie naszego kraju.

Pierwsze zatrzymania półtora roku temu

O rozbiciu grupy śląska policja informowała po raz pierwszy w maju 2025 roku. Zatrzymano wówczas osiem osób, a siedmiu kolejnych członków grupy w Belgii i w Niemczech ujęły tamtejsze służby. Jak wynika z ustaleń śledczych, działając na skalę międzynarodową, członkowie grupy wprowadzili do obrotu tony narkotyków i przerzucili za granicę setki imigrantów. Gang czerpał zyski z organizowania transportów imigrantów szlakiem bałkańskim - od Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę do Niemiec.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolicjaProkuraturaProkuratura KrajowaGrupa przestępczaPrzestępstwa
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