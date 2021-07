Z materiałami wybuchowymi na bankomaty. Trzeba było ewakuować dwie kamienice

Trzej zatrzymani w sprawie włamań do bankomatów w Katowicach mężczyźni przyznali się do winy. Jeden z nich miał przy sobie materiał pirotechniczny z zapalnikiem gotowym do użycia, policja w trakcie prowadzonych w tej sprawie przeszukań znalazła w jednym z katowickich budynków kolejne materiały pirotechniczne i zapalniki. Ewakuowano mieszkańców dwóch kamienic.