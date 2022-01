Fortepiany stały w centrum Katowic przez tydzień. Ktoś je zniszczył

- Chodzi o fortepian ustawiony przy ul. Stawowej. Na podstawie zapisów z monitoringu miejskiego ustaliliśmy, że do uszkodzenia instrumentu doszło w Nowy Rok nad ranem. Prawdopodobnymi sprawcami są trzej mężczyźni, których tożsamość ustalamy; mogą oni również sami zgłosić się na policję - mówi rzeczniczka katowickiej komendy podkomisarz Agnieszka Żyłka.

Odporne na pogodę, nieodporne na wandali

Zniszczenie mienia ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. 4 stycznia katowicki magistrat zgłosił uszkodzenie fortepianu, wyceniając wstępnie szkody na ok. 6 tysięcy złotych. Uszkodzenie drugiego instrumentu - na Placu Kwiatowym - nie zostało dotąd formalnie zgłoszone. Po doniesieniach lokalnych mediów policjanci obejrzeli zniszczenia również tego fortepianu, nie byli jednak w stanie w pełni ocenić, na ile faktycznie wymaga on naprawy - podczas oględzin akurat ktoś na nim grał.

Jak informował Urząd Miasta po ustawieniu ulicznych fortepianów, są to instrumenty całoroczne, dostosowane do stania na zewnątrz dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i betonu architektonicznego oraz hermetycznej klawiaturze. Jest to zabezpieczenie na wypadek różnych warunków pogodowych, także ekstremalnych. Trudno jednak o skuteczne zabezpieczenia, kiedy ktoś celowo próbuje zniszczyć taki fortepian. Urzędnicy liczą, że szybko uda się ustalić sprawców dewastacji, a instrumenty zostaną naprawione przez ich dostawcę.