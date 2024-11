Do zdarzenia doszło 16 listopada wieczorem. Wodzisławska Policja otrzymała komunikat o kierującym dodgem, który jechał autostradą A4, w kierunku przejścia granicznego w Chałupkach. Mężczyzna w samochodzie miał przewozić pięciomiesięczne dziecko. Policję powiadomiła partnerka kierującego, która po kłótni musiała wysiąść z samochodu wraz ze swoją sześcioletnią córką. Kobieta znajdowała się w rejonie bramek na autostradzie A4.

Był pijany, w samochodzie był pięciomiesięczny syn

38-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności

Pokłócił się z partnerką

Policjanci ustalili, że obywatele Czech wracali z Katowic. Po drodze doszło pomiędzy nimi do kłótni. Mężczyzna przejechał zjazd na autostradzie A1, na wysokości bramek płatniczych zjechał na pobocze i kazał 31-letniej partnerce oraz jej córce wysiąść z samochodu, a następnie, z ich wspólnym, 5-miesięcznym synem, odjechał. 38-latek trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a także zarzut dopuszczenia do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara 3 lat więzienia.