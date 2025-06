Pół miliona złotych za frekwencję dla gminy. Prezydent jednego z miast będzie pływał kajakiem 

PKW podaje frekwencję wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Nagroda w wysokości 500 tysięcy złotych dla gminy z najwyższą frekwencją to inicjatywa, która miała zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do głosowania. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów prezydenckich najwyższą frekwencję w GZM odnotowano w Bojszowach (pow. bieruńsko-lędziński); za pierwszym razem 76,18 procent, a za drugim razem 78,51 procent. Dwukrotnie była to także najwyższa frekwencja w całym województwie śląskim.

W Bojszowach wygrywa Karol Nawrocki

W Bojszowach niedzielną drugą turę wyborów prezydenckich wygrał popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, który otrzymał tam 65,3 procent głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 34,7 procent wyborców. Wśród gmin z najwyższą frekwencją w GZM za Bojszowami dwukrotnie znalazły się: Wyry (pow. mikołowski) – 73,66 procent (I tura) i 76,75 procent (II tura) oraz Gierałtowice (pow. gliwicki) - odpowiednio 72,13 procent i 74,81 procent. Spośród miast GZM na prawach powiatu w drugiej turze wyborów prezydenckich najliczniej poszli do urn wyborcy w Katowicach - 74,77 procent Rafał Trzaskowski otrzymał tam 63,15 procent głosów, a Karol Nawrocki 36,85 procent głosów. Dalej frekwencja była najwyższa w Tychach - 74,4 procent oraz Gliwicach - 73,64 procent.

Prezydent Sosnowca popłynie kajakiem

W Sosnowcu frekwencja wyniosła 71,8 procent. To oznacza, że prezydent miasta Arkadiusz Chęciński będzie musiał przepłynąć kajakiem jeden ze stawów w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. To efekt zakładu z prezydentem Katowic Marcinem Krupą o to, w którym mieście będzie wyższa frekwencja. "Duma. Z was. Z frekwencji. Z postawy. Dziękuję, a ja zabieram się za trening wiosłowania" – napisał Arkadiusz Chęciński do mieszkańców w mediach społecznościowych.

To już oficjalne. Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski. Otrzymał 50,89% głosów, Rafał Trzaskowski... Posted by Arkadiusz Chęciński on Sunday, June 1, 2025 Rozwiń Prezydent Sosnowca będzie musiał przepłynąć staw Źródło: Facebook

Wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Według danych PKW otrzymał 50,89 procent głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 procent wyborców.