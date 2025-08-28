Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Koalicja Obywatelska straciła władzę w powiecie gliwickim

Odwołany starosta gliwicki Dawid Rams
Gliwice
Źródło: Google Earth
Zarząd Powiatu Gliwickiego został w czwartek odwołany przez radnych. Oznacza to, że Koalicja Obywatelska straciła tam władzę. Nowy zarząd zostanie powołany na kolejnym posiedzeniu rady powiatu. Teraz władzę może przejąć tam Prawo i Sprawiedliwość.

O odwołaniu obecnego zarządu radni zadecydowali podczas czwartkowej sesji. Za było 15 osób, przeciw 8 - informuje portal Ślązag.pl.

Po wyborach w kwietniu 2024 roku powiatem gliwickim rządzili radni Koalicji Obywatelskiej oraz klubu SGL Wspólnie dla Gminy i Powiatu. Starostą gliwickim był Dawid Rams z KO, wicestarostą Paweł Bryła z SGL, a członkiem zarządu Piotr Solka z KO. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości był do tej pory w opozycji.

Odwołany starosta gliwicki Dawid Rams
Odwołany starosta gliwicki Dawid Rams
Źródło: Jarek Praszkiewicz/PAP

Powołany zostanie nowy zarząd

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Koalicja Obywatelska może stracić władzę w powiecie gliwickim. We wtorek, 26 sierpnia, Dawid Puchalski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Gliwickiego, napisał w mediach społecznościowych, że samorządowcy z klubu SGL mogą wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

O odwołaniu dotychczasowego starosty poinformował już także poseł Jarosław Wieczorek.

Nowy zarząd Powiatu Gliwickiego zostanie powołany na kolejnym posiedzeniu powiatowej rady.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: Ślązag, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SamorządGliwice
Czytaj także:
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
WARSZAWA
Pogodna noc, pogoda, lato
Miejscami noc może być tropikalna
METEO
Zatrzymanie 62-latka na autostradzie
Czekał go rok odsiadki, policji unikał od 20 lat. Aż wrócił do Polski
Kielce
Iga Świątek
Świątek złapała oddech. Kluczowe momenty spotkania
RELACJA
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
WARSZAWA
imageTitle
Losowanie Ligi Mistrzów. Barcelona zagra z PSG
EUROSPORT
shutterstock_2477405973
Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"
BIZNES
Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku
Władimir Putin leci do Chin na wielką paradę, ale nie tylko
Świat
imageTitle
Nie poddała się po koszmarnym wypadku. Polka tuż za podium mistrzostw świata
Najnowsze
Dron. Zdjęcie ilustracyjne
Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej
Świat
imageTitle
Amerykanka na drodze Magdaleny Fręch
RELACJA
Decydujące piłki meczu Majchrzaka z Dimitrowem podczas US Open
Rewanż za Wimbledon. Majchrzak musi odrobić straty
RELACJA
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
WARSZAWA
1 godz 7 min
Chiński prezydent Xi Jinping
Xi sprzedaje nam sznur w wersji premium
Maciej Tomaszewski
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: tam się demoralizuje dzieci
Polska
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
Polska
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
"To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"
BIZNES
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
Po polowaniu jeden myśliwy postrzelił drugiego
Olsztyn
Błaszczak
Błaszczak zwrócił się do siostry Chmielewskiej. "Zakładam, że nie dostrzega"
Polska
Niszczycielskie powodzie w pakistańskim Pendżabie
Kilkadziesiąt ofiar, setki tysięcy ewakuowanych. Wysadzili wał
METEO
Areszt i kara za wywieszenie flagi Wielkiej Brytanii i Anglii? Keir Starmer nie o tym mówi
FAŁSZW Wielkiej Brytanii już nie można wieszać flag? Co powiedział premier
Gabriela Sieczkowska
pap_20250425_0WE
Witkoff "złamał protokół" i nie wiadomo, co usłyszał od Putina
Świat
imageTitle
Australijczyk wygrał próbę w Pirenejach. Zmiana lidera Vuelta a Espana
EUROSPORT
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
WARSZAWA
Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS
Z tą kometą jest coś nie tak
METEO
shutterstock_2597617763
Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Wypadek Chrisa Froome'a. Pęknięte kręgi, niezbędna operacja
EUROSPORT
Przesiadując w domu jako dziecko możesz mieć problemy ze wzrokiem w dorosłości
Liczba dzieci z tą wadą stale rośnie. Co na to eksperci?
Polska
imageTitle
Wpadła na Sabalenkę w szatni. "Całkowicie straciła panowanie nad emocjami"
EUROSPORT
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy osoby ranne po dachowaniu samochodu na autostradzie
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica