Koalicja Obywatelska straciła władzę w powiecie gliwickim

O odwołaniu obecnego zarządu radni zadecydowali podczas czwartkowej sesji. Za było 15 osób, przeciw 8 - informuje portal Ślązag.pl.

Po wyborach w kwietniu 2024 roku powiatem gliwickim rządzili radni Koalicji Obywatelskiej oraz klubu SGL Wspólnie dla Gminy i Powiatu. Starostą gliwickim był Dawid Rams z KO, wicestarostą Paweł Bryła z SGL, a członkiem zarządu Piotr Solka z KO. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości był do tej pory w opozycji.

Powołany zostanie nowy zarząd

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Koalicja Obywatelska może stracić władzę w powiecie gliwickim. We wtorek, 26 sierpnia, Dawid Puchalski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu Gliwickiego, napisał w mediach społecznościowych, że samorządowcy z klubu SGL mogą wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

O odwołaniu dotychczasowego starosty poinformował już także poseł Jarosław Wieczorek.

Nowy zarząd Powiatu Gliwickiego zostanie powołany na kolejnym posiedzeniu powiatowej rady.