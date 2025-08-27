Grał w piłkę i zniknął. Szukają 11-letniego Kuby

Do zdarzenia doszło w Gliwicach Źródło: Google Maps

Jak przekazała policja w Gliwicach, 11-latek 25 sierpnia około godziny 14 "samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie". Chłopiec ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę.

Rysopis Kuby Zawistowskiego

Chłopiec ma około 150 cm wzrostu i jest szczupły. Ma krótkie blond włosy i piegi na twarzy. W dniu zaginięcia ubrany był w krótkie dresowe spodnie, kolorową bluzkę i czarne sportowe buty.

Zaginiony 11-letni Kuba Zawistowski Źródło: KMP w Gliwicach

Apel policji

Policja apeluje do osób, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego 11-latka, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.