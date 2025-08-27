Logo strona główna
Katowice

Grał w piłkę i zniknął. Szukają 11-letniego Kuby

Trwają poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego
Do zdarzenia doszło w Gliwicach
Źródło: Google Maps
W Gliwicach trwają poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Chłopiec ostatni raz widziany był 25 sierpnia. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Jak przekazała policja w Gliwicach, 11-latek 25 sierpnia około godziny 14 "samowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie". Chłopiec ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę.

Rysopis Kuby Zawistowskiego

Chłopiec ma około 150 cm wzrostu i jest szczupły. Ma krótkie blond włosy i piegi na twarzy. W dniu zaginięcia ubrany był w krótkie dresowe spodnie, kolorową bluzkę i czarne sportowe buty.

Zaginiony 11-letni Kuba Zawistowski
Zaginiony 11-letni Kuba Zawistowski
Źródło: KMP w Gliwicach

Apel policji

Policja apeluje do osób, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego 11-latka, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Gliwicach

