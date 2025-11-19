Działali w kilku krajach, straty szacowane na 50 milionów euro

Minister Finansów o luce VAT Źródło: TVN24

W dniach 14-15 października funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z czterech województw, wspólnie z policją, Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z funkcjonariuszami innych państw Unii Europejskiej rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Śledztwo jest prowadzone we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.

Grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz praniem brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Holandii.

"Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów" - przekazano w komunikacie.

Straty podatkowe w Europie, w tym w Polsce, Belgii i Holandii, sięgają blisko 50 milionów euro.

Zatrzymania w Polsce, Belgii i Holandii

"Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentacje księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany. Zatrzymano cztery osoby, obywateli Polski" - informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Kolejni członkowie grupy zatrzymani za granicą. W Holandii i Belgii sądy zastosowały tymczasowe aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy.

