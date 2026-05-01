Zablokowali ekspresówkę po wypadku. Dwie osoby ranne
Do wypadku doszło przed godziną 14 na drodze ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej, w kierunku Łodzi. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe oraz auto dostawcze.
Ranni
- W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitali - jedna została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga karetką pogotowia - przekazała młodszy aspirant Andżelina Rochowiak ze śląskiej policji.
S1 nieprzejezdna
Droga S1 w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana. Na miejscu tworzył się kilkukilometrowy korek. Policja apelowała o wybieranie alternatywnych dróg. O godzinie 16 ruch odbywał się płynnie.
