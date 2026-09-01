Przełom po 24 latach, podejrzany o gwałt zatrzymany
Do gwałtu doszło wiosną 2002 roku w rejonie Częstochowy. Ofiarą była 43-letnia mieszkanka miasta. Śledczy zabezpieczyli na miejscu ślady i prowadzili postępowanie, jednak nie udało się wtedy ustalić sprawcy. W efekcie sprawa została umorzona, jednak policjanci o niej nie zapomnieli.
Przez kolejne lata zajmowali się nią funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz "Archiwum X" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
"Przeprowadzona przez nich szczegółowa analiza materiałów postępowania oraz podjęte czynności pozwoliły na ustalenie, że sprawcą czynu jest 52-latek" - przekazała policja w Częstochowie.
We wtorek, 25 sierpnia, został on zatrzymany w jednym z mieszkań w Szczecinie.
Badanie DNA i wskazanie podejrzanego
"Po zatrzymaniu pobrano od niego materiał do badań DNA. Jak się okazało, profil genetyczny był tożsamy z ustalonym wówczas profilem DNA sprawcy" - wyjaśnia policja.
52-latek usłyszał zarzuty dotyczące zgwałcenia i rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonej kobiety. Został tymczasowo aresztowany.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa-Południe w Częstochowie.