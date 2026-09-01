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Katowice

Przełom po 24 latach, podejrzany o gwałt zatrzymany

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52-latek usłyszał zarzuty
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Częstochowa
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24 lata temu w okolicach Częstochowy kobieta została zaatakowana i zgwałcona. Nie udało się wtedy zatrzymać sprawcy. Przełom przyniosły teraz badania DNA. Policjanci z częstochowskiego wydziału kryminalnego i śląskiego "Archiwum X" zatrzymali 52-latka, który usłyszał zarzuty w tej sprawie i trafił do aresztu.

Do gwałtu doszło wiosną 2002 roku w rejonie Częstochowy. Ofiarą była 43-letnia mieszkanka miasta. Śledczy zabezpieczyli na miejscu ślady i prowadzili postępowanie, jednak nie udało się wtedy ustalić sprawcy. W efekcie sprawa została umorzona, jednak policjanci o niej nie zapomnieli.

Przez kolejne lata zajmowali się nią funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz "Archiwum X" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

"Przeprowadzona przez nich szczegółowa analiza materiałów postępowania oraz podjęte czynności pozwoliły na ustalenie, że sprawcą czynu jest 52-latek" - przekazała policja w Częstochowie.

We wtorek, 25 sierpnia, został on zatrzymany w jednym z mieszkań w Szczecinie.

52-latek usłyszał zarzuty
52-latek usłyszał zarzuty
Źródło zdjęcia: Policja Częstochowa

Badanie DNA i wskazanie podejrzanego

"Po zatrzymaniu pobrano od niego materiał do badań DNA. Jak się okazało, profil genetyczny był tożsamy z ustalonym wówczas profilem DNA sprawcy" - wyjaśnia policja.

52-latek usłyszał zarzuty dotyczące zgwałcenia i rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonej kobiety. Został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie po ponad 24 latach
Zatrzymanie po ponad 24 latach
Źródło zdjęcia: Policja Częstochowa

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa-Południe w Częstochowie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Częstochowaarchiwum x
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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