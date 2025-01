Przedłużony areszt dla byłego wicemarszałka

Wcześniej, 20 stycznia, Sąd Rejonowy w Częstochowie przedłużył o dwa miesiące areszt Bartłomieja Sabata, wobec argumentów prokuratury o obawie matactwa i grożącej mu surowej karze. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Bartłomiej Sabat został zatrzymany przez CBA 23 października ubiegłego roku. Śledczy przedstawili mu wówczas dwa zarzuty korupcyjne – przyjęcia korzyści majątkowej i uzależniania wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. Dotyczą one zarówno pełnionej przez Sabata funkcji wicemarszałka, jak i pełnionej przez niego wcześniej funkcji wiceprezydenta Częstochowy. Obrona informowała wtedy, że podejrzany złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód 25 października przychylił się do prokuratorskiego wniosku o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące (tego samego dnia Sabat złożył rezygnację z funkcji wicemarszałka, na jego miejsce sejmik wybrał Leszka Pietraszka). Kilka tygodni później katowicki sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia obrony na stosowanie aresztu.