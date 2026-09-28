Nie zapiął pasów, zaczął uciekać przed policją. Na koniec uderzył w drzewo
W czasie jednego z nocnych patroli na ulicy Borowej w Czeladzi w województwie śląskim policjanci zauważyli kierowcę BMW, który nie miał zapiętych pasów. Kiedy ten zwrócił uwagę na radiowóz, gwałtownie przyspieszył. Nie zatrzymał się, gdy funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca zignorował ich znaki i kontynuował ucieczkę. W rejonie skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego stracił na mokrej nawierzchni panowanie nad BMW i uderzył w przydrożne drzewo.
- 32-latek posiadał aż trzy aktualne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ponadto nie miał on uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak policjanci przeprowadzili również test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny - przekazała Komenda Miejska Policji w Będzinie.
32-latek trafi przed sąd
W komunikacie zaznaczono, że pobrana krew i zlecone badania "pozwolą jednoznacznie określić, czy kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających".
Mundurowi informują, że 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Nie bez znaczenia będą także wspomniane wyniki badań laboratoryjnych.