Katowice Nie zapiął pasów, zaczął uciekać przed policją. Na koniec uderzył w drzewo Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Będzinie

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W czasie jednego z nocnych patroli na ulicy Borowej w Czeladzi w województwie śląskim policjanci zauważyli kierowcę BMW, który nie miał zapiętych pasów. Kiedy ten zwrócił uwagę na radiowóz, gwałtownie przyspieszył. Nie zatrzymał się, gdy funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca zignorował ich znaki i kontynuował ucieczkę. W rejonie skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego stracił na mokrej nawierzchni panowanie nad BMW i uderzył w przydrożne drzewo.

- 32-latek posiadał aż trzy aktualne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ponadto nie miał on uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak policjanci przeprowadzili również test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny - przekazała Komenda Miejska Policji w Będzinie.

32-latek zakończył ucieczkę na drzewie Źródło zdjęcia: KMP w Będzinie

32-latek trafi przed sąd

W komunikacie zaznaczono, że pobrana krew i zlecone badania "pozwolą jednoznacznie określić, czy kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających".

Mundurowi informują, że 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Nie bez znaczenia będą także wspomniane wyniki badań laboratoryjnych.

Źródło: Google Maps