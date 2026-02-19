W zoo wykluły się trzy pisklęta flamingów

Flamingi wykluły się w śląskim zoo Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Kilka tygodni temu w stadzie flamingów znajdujących się w śląskim zoo wykluły się trzy młode.

- One rodzą się właściwie białe, po jakimś czasie robią się szare, a dopiero kwestia ich pokarmu sprawia, że nabierają koloru - mówi tvn24.pl Iga Szymańska z śląskiego zoo.

Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Młode są szare

Różowe zabarwienie pojawia się dopiero z czasem i jest efektem diety. Flamingi żywią się m.in. glonami oraz drobnymi skorupiakami, które zawierają karotenoidy - naturalne barwniki odkładające się w piórach. Dorosłe ptaki, karmione odpowiednio zbilansowanym pokarmem, stopniowo nabierają charakterystycznego, intensywnego koloru.

- Flamingi karmią swoje młode tzw. ptasim mleczkiem, które jest koloru czerwonego ze względu na karotenoidy. Wygląda to trochę tak, jakby z dzioba dorosłego flaminga, który karmi młode, płynęła krew. Młodych ptaków karmią zarówno samce, jak i samice - wyjaśnia.

Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

"Są jeszcze jaja"

To kolejny lęg tych charakterystycznych ptaków w zoo. - Są jeszcze jaja, które są wysiadywane, natomiast nie wiemy, ile z nich się wykluje - dodaje.

Ptaki można zobaczyć na tzw. zimowisku, czyli w przeszklonym domku.

Trzy pisklęta flamingów przyszły na świat w Chorzowie Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

