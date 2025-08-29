Koparka uszkodziła rurociąg z gazem

W piątek około godziny 13 do chorzowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu rurociągu z gazem na terenie budowy przy ulicy Granicznej. Pierwsze infromacje na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt24.
Konieczna była ewakuacja
Młodszy kapitan Michał Adamek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie powiedział, że po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że faktycznie doszło do uszkodzenia rurociągu przez jedną z koparek, która pracowała na budowie. - W związku ze zdarzeniem z terenu budowy ewakuowano 15 pracowników oraz 16 osób z czterech pobliskich budynków mieszkalnych - zrelacjonował.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wezwaniu pogotowania gazowego oraz pomoc przy zakręcaniu zaworów. Na miejscu pracowało osiem zastępów strażackich.
