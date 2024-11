Podziemny wstrząs w kopalni, odczuli go mieszkańcy kilku miast

Podziemny wstrząs w bytomskiej kopalni Bobrek odczuli silnie na powierzchni w czwartek po południu mieszkańcy Bytomia, a także Zabrza i Rudy Śląskiej. Jak przekazał prezes spółki Węglokoks-Kraj, do której należy zakład Grzegorz Wacławek, wstrząs nie przyniósł skutków na dole.

Wstrząs odnotowano w czwartek ok. godz. 16. W sieci pojawiły się następnie liczne komentarze zaniepokojonych mieszkańców. Jak poinformował prezes Wacławek, wstrząs nastąpił w dużej odległości od ścian. - Na dole został odczuty akustycznie, bez skutków. Załogę wycofano - zaznaczył prezes.

W połowie roku władze Węglokoksu Kraj poinformowały, że jedyna należąca do tej spółki kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r., a potem rozpocznie się jej likwidacja. Przedsiębiorca odwołał się przy tym do negatywnej opinii komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ws. możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.