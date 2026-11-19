Katowice Weszli do mieszkania - zza mebli wystawała broń Oprac. Mateusz Czajka |

Znaleziono 11 sztuk broni i ponad tysiąc sztuk amunicji Źródło wideo: KMP w Bielsku-Białej Źródło zdj. gł.: KMP w Bielsku-Białej

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To miała być zupełnie inna interwencja - 15 listopada około godz. 17 policja otrzymała zgłoszenie od właściciela jednej z posesji Grodźcu - 34-letniego Pawła H., że na jego teren wszedł ktoś obcy. Bielscy policjanci przyjechali na miejsce, ale intruza nie znaleźli, choć właściciel pokazywał im nagranie z monitoringu. To jednak według śledczych nie pozwalało jednoznacznie ocenić sytuacji. W trakcie pobytu w mieszkaniu mężczyzny, uwagę zwrócił jeden szczegół - zza mebli wystawało coś, co przypominało drewnianą kolbę broni. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać mieszkanie i znajdowali kolejne egzemplarze.

"Ostatecznie policjanci zabezpieczyli aż osiem sztuk broni długiej, w tym pięć egzemplarzy przystosowanych do strzelania ostrą amunicją oraz trzy sztuki broni pneumatycznej. Do tego doszły trzy sztuki broni krótkiej, w tym dwie na amunicję ostrą i broń hukowa. Odkryli też ponad tysiąc sztuk ostrej amunicji" - poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej i dodała, że część egzemplarzy pochodzi z II wojny Światowej.

Policja znalazła 11 egzemplarzy broni Źródło zdjęcia: KMP w Bielsku-Białej

Broń bez zezwolenia

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poinformowała, iż "wstępna ekspertyza biegłego z zakresu balistyki potwierdziła, że co najmniej cztery przedmioty stanowią broń palną", na które trzeba mieć pozwolenie, a także, że pozostałe egzemplarze wymagają pogłębionych badań, aby sprawdzić, czy na nie także jest ono potrzebne. Zezwolenia Paweł H. nie miał.

Dodatkowo w czasie przeszukania mundurowi znaleźli około stu paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz fałszywą odznakę policyjną.

Oprócz broni znaleziono m.in. fałszywą odznakę policyjną Źródło zdjęcia: KMP w Bielsku-Białej

Paweł H. trafił do aresztu

34-latek z Grodźca przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia, jednak, jak poinformowała w komunikacie rzecznik prasowa bielskiej prokuratury prok. Małgorzata Moś-Brachowska, "z uwagi na dobro postępowania nie ma możliwości udzielenia informacji na temat ich treści".

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, uzasadniając to obawą matactwa, orzeczenia surowej kary i obawą popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu innych" - przekazała prokurator.

Źródło: Google Maps