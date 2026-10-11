Katowice Pijany kierowca potrącił 10-latka. Chłopiec w ciężkim stanie Natalia Grzybowska |

Pijany kierowca potrącił 10-latka. Chłopiec w ciężkim stanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sid / bielskiedrogi.pl

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Do wypadku doszło w sobotę w Bielsku-Białej. Około godziny 16.20 na ulicy Kupieckiej 26-letni kierowca samochodu osobowego potrącił 10-letniego chłopca jadącego na hulajnodze. Dziecko było w grupie rówieśników.

Jak przekazał podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, wcześniej kierowca spowodował kolizję z innym pojazdem. Po potrąceniu chłopca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale ostatecznie został zatrzymany przez policjantów.

Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie dwa promile alkoholu.

Dziecko trafiło do szpitala

Chłopiec doznał obrażeń głowy. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie w ciężkim stanie został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. Stan chłopca jest stabilny. Pozostałym dzieciom nic się nie stało.

Źródło: Google Maps