Pijany kierowca potrącił 10-latka. Chłopiec w ciężkim stanie
Do wypadku doszło w sobotę w Bielsku-Białej. Około godziny 16.20 na ulicy Kupieckiej 26-letni kierowca samochodu osobowego potrącił 10-letniego chłopca jadącego na hulajnodze. Dziecko było w grupie rówieśników.
Jak przekazał podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, wcześniej kierowca spowodował kolizję z innym pojazdem. Po potrąceniu chłopca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale ostatecznie został zatrzymany przez policjantów.
Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie dwa promile alkoholu.
Dziecko trafiło do szpitala
Chłopiec doznał obrażeń głowy. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie w ciężkim stanie został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. Stan chłopca jest stabilny. Pozostałym dzieciom nic się nie stało.