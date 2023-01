Każdego dnia przejeżdża do pracy i z powrotem ponad 1500 km. Pracuje jako woźna w liceum 

Jak podaje agencja PAP, kobiecie z Neapolu etat w Mediolanie został zaproponowany "w chaosie szkolnej biurokracji". Giuliano zdecydowała się jednak podjąć pracę. Po porównaniu kosztów wynajmu mieszkania w Mediolanie z kosztami dojazdów koleją, 29-latka postanowiła, że nie będzie przeprowadzać się do stolicy Lombardii. - Wiem, że mój wybór wydaje się szalony, ale po porównaniu kosztów, uznałam, że jest to dla mnie bardziej korzystne ekonomicznie. Oczywiście kosztuje mnie to wiele wyrzeczeń - każdego ranka, także w soboty, wsiadam do pociągu do Mediolanu o piątej. Teraz już się do tego przyzwyczaiłam i na razie jest w porządku – wyjaśnia Giuliano w rozmowie z Il Giorno.

Giuseppina Giuliano dojeżdża z Neapolu do pracy w Mediolanie

By zdążyć do oddalonej o ponad 770 kilometrów pracy, każdego ranka od poniedziałku do soboty wstaje o 4 nad ranem. Po godzinie 5 wsiada do pociągu. Do Mediolanu dociera około 9:20. Przesiada się wówczas do komunikacji miejskiej, by o 10:30, po ponad pięciu godzinach podróży, rozpocząć pracę w liceum Boccioni. Kończy ją po godzinie 17. Następnie udaje się w równie wymagającą podróż powrotną. Do domu dociera po 23:30.