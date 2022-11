Podali ludziom krew wytworzoną w laboratorium. Pierwsze tego typu badanie kliniczne na świecie

Brytyjscy badacze po raz pierwszy w historii podali ludziom krew wytworzoną w laboratorium. W próbie wzięły udział dwie osoby, ale naukowcy chcą przetestować łącznie co najmniej dziesięciu ochotników. Celem jest wytwarzanie jak największych ilości krwi szczególnie po to, aby mogła ona służyć osobom z rzadkimi grupami krwi i wymagającymi regularnych transfuzji ze względu na swoje schorzenia.

Badania naukowców z Wielkiej Brytanii opisuje BBC. Kilka zespołów badaczy z Bristolu, Cambridge, Londynu i NHS Blood and Transplant, opracowało metodę, której celem jest podawanie krwi wytworzonej w laboratorium ludziom. To pierwszy tego typu eksperyment w historii. Jego celem jest sprawdzenie, jak sztuczna krew zachowuje się w organizmie człowieka.

Dwóm pacjentom podano niewielkie ilości sztucznie wytworzonej krwi, porównywalne do objętości 1-2 łyżeczek, podało NHS Blood and Transplant. Ich stan był ściśle monitorowany. Jak poinformowali badacze, obaj pacjenci czują się dobrze i nie zgłaszają żadnych skutków ubocznych. Docelowo dostaną około 5-10 ml krwi normalnej i krwi wytworzonej w laboratorium w odstępie minimum czterech miesięcy. Naukowcy planują w badanie zaangażować łącznie 10 ochotników. Chcą sprawdzić, jak długo sztuczna krew utrzyma się w organizmie i oczekują, że ta "laboratoryjna" utrzyma się dłużej od normalnej.

W jaki sposób wytworzono sztuczną krew

Jak opisuje BBC, aby wytworzyć sztuczną krew, badacze najpierw pozyskują około 470 ml krwi pochodzącej od dawców, a następnie wyodrębniają z niej komórki macierzyste, zdolne do przekształcania się w czerwone krwinki. Później doprowadzają do rozmnażania się komórek macierzystych w dużych ilościach, aby te dalej przekształcały się w czerwone krwinki. Proces ten zajmuje około trzech tygodni i w tym czasie początkowa liczba około pół miliona komórek macierzystych ostatecznie przekształca się w 50 mld czerwonych krwinek. W następnym kroku redukuje się je do około 15 mld czerwonych krwinek, które są odpowiednio rozwinięte, aby móc je poddać transfuzji.