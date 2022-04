Pięć niedźwiedzi przespało zimę pod podłogą domu. Mieszkańców niepokoiło "dziwne dudnienie"

Kto ukrył się pod domem

Lokatorzy skontaktowali się BEAR League – organizacją działającą na rzecz niedźwiedzi. Jej przedstawiciele natychmiast interweniowali. – Przyjechaliśmy nie wiedząc, że pod domem są jeszcze cztery małe niedźwiedzie. To była ciekawa scena: obserwować, jak cztery roczne młode wychodzą z otworu i łączą się w grupę po drugiej stronie ogrodzenia – relacjonowali w mediach społecznościowych.

Następnie członkowie BEAR League zaczęli odstraszać niedźwiedzicę, która w końcu oddaliła się od domu, a w ślad za nią młode. "Odstraszamy w taki sposób, by zwierzę wiedziało, że nie jest tu bezpieczne. Nigdy jednak nie ranimy niedźwiedzi fizycznie, choć czasami ranimy ich uczucia" – napisali. By zniechęcić niedźwiedzią rodzinę do powrotu, po zakończeniu akcji organizacja zainstalowała pod budynkiem instalację elektryczną.