Pasażer "nieumyślnie" zablokował drzwi kokpitu. Pilot musiał wczołgać się przez okno

Pasażer samolotu amerykańskich linii Southwest Airlines krótko przed planowanym startem "nieumyślnie" zablokował drzwi kabiny pilotów, opóźniając wylot z San Diego do Sacramento. Przewoźnik opisał kulisy zdarzenia w specjalnym oświadczeniu, a media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym pilot "wczołguje się" do samolotu przez okno kokpitu.

O incydencie, do którego doszło w środę, poinformował m.in. portal CNN. Pasażerowie wsiadali na pokład samolotu lecącego z San Diego do Sacramento, kiedy "jeden z klientów otworzył drzwi toalety i nieumyślnie pchnął drzwi kabiny, które się zablokowały w czasie, gdy piloci przygotowywali się do wejścia na pokład" - przekazały linie lotnicze Southwest Airlines w oświadczeniu dla amerykańskiej stacji. Przewoźnik zaznaczył w komunikacie, że drzwi otworzył "jeden z pilotów z okna pokładowego i lot odbył się zgodnie z planem".

"Pilot musiał wczołgać się przez okno"

Zdjęcie z niecodziennej interwencji opublikował na Twitterze jeden z pasażerów samolotu, Matt Rexroad. "Pilot musiał przeczołgać się przez okno kokpitu, by otworzyć drzwi, tak byśmy mogli wejść na pokład" - podpisał fotografię z pilotem wchodzącym do samolotu w asyście pracownika lotniska. Pod wpisem pojawił się komentarz Southwest Airlines: "Cóż, to zdecydowanie coś, czego nie widuje się na co dzień". - Niesamowite, że ten pilot zrobił wszystko, co w jego mocy, aby odbyć ten lot. Mieliśmy tylko ośmiominutowe opóźnienie" - powiedział Rexroad w rozmowie z CNN.