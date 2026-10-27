"Maxxing" Słowem Roku 2026. Co oznacza?

Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Słowem Roku 2026 według Dictionary.com zostało "maxxing" - poinformowano na stronie internetowego słownika w poniedziałek. Jak wyjaśniono, to termin odnoszący się do podejmowania danej czynności z pełnym zaangażowaniem lub optymalizowaniu określonego aspektu swojego życia. - Maxxing to językowy wyraz kultury, która w coraz większym stopniu koncentruje się na tym, by z każdej rzeczy wycisnąć jak najwięcej - podkreślił Steve Johnson, dyrektor ds. leksykografii w Dictionary Media Group, cytowany przez BBC.

Tegorocznego słowa roku można używać samodzielnie albo w połączeniu z innymi słowami. W ostatnich miesiącach internet zalały trendy związane z "maxxingiem". Na przykład, w TVN24+ pisaliśmy o "looksmaxxingu", który polega na maksymalizowaniu własnej atrakcyjności przez młodych mężczyzn czy "fibermaxxingu", polegającym na celowym podbijaniu ilości błonnika w diecie.

"Maxxing" - skąd się wzięło to słowo?

Słowo "maxxing" pochodzi od angielskich słów "maximum", "maximize" i "max". Wszystkie sprowadzają się do robienia czegoś "na maksa", osiągania maksymalnych rezultatów. Dictionary.com zauważa, że termin "looksmaxxing" istniał już co najmniej dekadę temu, a około pięciu lat temu pojawiły się takie terminy, jak "moneymaxxing", "statusmaxxing" czy "surgerymaxxing".

Do internetowego głównego nurtu "maxxing" weszło pod koniec 2025 roku. Dziś można natknąć się m.in. na takie pojęcia i trendy, jak "booksmaxxing", czyli czytanie jak najwięcej, "proteinmaxxing", czyli maksymalizowanie spożycia białka w diecie, "sleepmaxxing", czyli maksymalna poprawa jakości snu czy "nonnamaxxing", czyli przyjmowanie stylu życia włoskiej babci.

Trendy związane z "maxxingiem" docierają do coraz szerszego grona odbiorców o różnych zainteresowaniach i powstałe w ten sposób słowa pojawiają się w treściach dotyczących urody, fitnessu, sztucznej inteligencji czy dobrego samopoczucia. - Cokolwiek robimy, chcemy to pchnąć jeszcze dalej - podkreśla Johnson.

W zeszłym roku, jako Słowo Roku 2025 Dictionary.com wybrało "67" czy też "sześć siedem". Zwrot ten, jak i wykonanie gestu szybkiego unoszenia na przemian dwóch rąk, nie ma głębszego znaczenia i interpretowane jest różnie. Zyskał jednak globalną popularność.

Redagował AM