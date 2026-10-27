Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

"Maxxing" Słowem Roku 2026. Co oznacza?

|
shutterstock_25431553
Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Maxxing" zostało wybrane Słowem Roku przez słownik internetowy Dictionary.com. W ostatnich miesiącach trendy związane z "maxxingiem" wprost zalały media społecznościowe. Co dokładnie oznacza?

Słowem Roku 2026 według Dictionary.com zostało "maxxing" - poinformowano na stronie internetowego słownika w poniedziałek. Jak wyjaśniono, to termin odnoszący się do podejmowania danej czynności z pełnym zaangażowaniem lub optymalizowaniu określonego aspektu swojego życia. - Maxxing to językowy wyraz kultury, która w coraz większym stopniu koncentruje się na tym, by z każdej rzeczy wycisnąć jak najwięcej - podkreślił Steve Johnson, dyrektor ds. leksykografii w Dictionary Media Group, cytowany przez BBC.

Tegorocznego słowa roku można używać samodzielnie albo w połączeniu z innymi słowami. W ostatnich miesiącach internet zalały trendy związane z "maxxingiem". Na przykład, w TVN24+ pisaliśmy o "looksmaxxingu", który polega na maksymalizowaniu własnej atrakcyjności przez młodych mężczyzn czy "fibermaxxingu", polegającym na celowym podbijaniu ilości błonnika w diecie.

"Maxxing" - skąd się wzięło to słowo?

Słowo "maxxing" pochodzi od angielskich słów "maximum", "maximize" i "max". Wszystkie sprowadzają się do robienia czegoś "na maksa", osiągania maksymalnych rezultatów. Dictionary.com zauważa, że termin "looksmaxxing" istniał już co najmniej dekadę temu, a około pięciu lat temu pojawiły się takie terminy, jak "moneymaxxing", "statusmaxxing" czy "surgerymaxxing".

Do internetowego głównego nurtu "maxxing" weszło pod koniec 2025 roku. Dziś można natknąć się m.in. na takie pojęcia i trendy, jak "booksmaxxing", czyli czytanie jak najwięcej, "proteinmaxxing", czyli maksymalizowanie spożycia białka w diecie, "sleepmaxxing", czyli maksymalna poprawa jakości snu czy "nonnamaxxing", czyli przyjmowanie stylu życia włoskiej babci.

Trendy związane z "maxxingiem" docierają do coraz szerszego grona odbiorców o różnych zainteresowaniach i powstałe w ten sposób słowa pojawiają się w treściach dotyczących urody, fitnessu, sztucznej inteligencji czy dobrego samopoczucia. - Cokolwiek robimy, chcemy to pchnąć jeszcze dalej - podkreśla Johnson.

W zeszłym roku, jako Słowo Roku 2025 Dictionary.com wybrało "67" czy też "sześć siedem". Zwrot ten, jak i wykonanie gestu szybkiego unoszenia na przemian dwóch rąk, nie ma głębszego znaczenia i interpretowane jest różnie. Zyskał jednak globalną popularność.

Redagował AM

Źródło: BBC, Dictionary.com, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USAkulturaMedia społecznościowe
Czytaj także:
dermatolog shutterstock_2827870019
Objaw "brzydkiego kaczątka". Dla zdrowia ta historia może skończyć się fatalnie
Zdrowie
Nicki Minaj - Donald Trump
Nicki Minaj rzeczniczką Białego Domu? Zagadkowy wpis urzędnika Trumpa
Świat
Zondacrypto
Ważny termin dla klientów upadłej giełdy. "Zgłoszenia przyspieszyły"
Łukasz Figielski
broker, giełda, wall street, stock exchange
Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony
BIZNES
imageTitle
Hurkacz doprowadził rywala do furii. Gra dalej w Bazylei
EUROSPORT
W torbie przewoził narkotyki
W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk zdecydował. To ona ma zastąpić Pełczyńską-Nałęcz
Polska
Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu
Wybił szybę i uciekł z bukietem kwiatów. Policja pokazała nagranie
Wrocław
wroclaw autostrada a4 - Miroslaw Durma shutterstock_2677579245
Tankowanie na Wszystkich Świętych. "Wyjazdy będą dużo droższe"
BIZNES
Prezydent Karol Nawrocki
Sąd wyznaczył termin przesłuchania Nawrockiego
Polska
Ponad 400 km na godzinę na niemieckiej autostradzie. Czy na pewno tyle "jeszcze wolno"
Ponad 400 kilometrów na godzinę na niemieckiej autostradzie. "Jeszcze wolno"
Michał Istel
Rogatka zatrzymała się na dachu auta
Wjechała na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Policjant podszedł i ją podniósł
Lublin
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Co ze zmianami progów podatkowych? PiS zgłasza poprawki
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Karol Karski
Kaczyński nieobecny w Sejmie. Karski wyjaśnia
NEWS MICHALSKIEGO
Zbigniew Kuźmiuk
"Byłem 15 lat w Brukseli. Tam była okazja do wyszumienia się"
Polska
chirurg operacja oko shutterstock_2735373877
Operacja w Czechach, płaci NFZ. Projektowane zmiany wywołały sprzeciw
Zdrowie
Race i skradzione szaliki znaleźli przed meczem w Świdnicy
Uciekał autostradą przed policją. W samochodzie miał narkotyki i maczetę
Wrocław
Kowalczyk
Skandaliczne wpisy Kowalczyka nie zniknęły. "Nie ma żadnej refleksji"
EUROSPORT
Paliwo, gaz, cysterna
Szykuje się trudna zima. Tak źle nie było od kilkunastu lat
BIZNES
28-latek uciekał przed policją
Uciekał przed policją. W aucie miał roczne dziecko i narkotyki
Opole
Złota Piłka 2026. Lamine Yamal i Ines Garcia Santo
Tajemniczy kwiat Yamala zwrócił uwagę na gali Złotej Piłki
Kultura i styl
Warszawa, 27.10.2026. Świadek Natasza Geldon (C) w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Świadek o Grand Hotelu: moja pierwsza myśl była taka, że to prostytutka z alfonsem
Polska
W Wiśle koło Mostu Świętokrzyskiego odnaleziono ciało
Akcja służb przy Moście Świętokrzyskim, znaleziono zwłoki
WARSZAWA
Autobus tlenowy w Indonezji
Jest tak źle, że autobus tlenowy wyjechał na ulice
METEO
Walter Koenig
Nie żyje Walter Koenig
Kultura i styl
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ile zapłacimy za tankowanie w środę? Nowe stawki
BIZNES
Miał na liczniku 198 km/h
Stwierdził, że jego autem wolniej jechać się nie da
Białystok
Władimir Putin
Rozmawiali z Putinem. "Dali jasno do zrozumienia"
Świat
53-latek pojechał pod prąd wzdłuż S7
80-latka jechała pod prąd drogą ekspresową. Straciła prawo jazdy
Łódź
imageTitle
"Zrywamy współpracę z Mbappe". Chińczycy reagują, piłkarz przeprasza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica