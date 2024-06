Odkryta przed kilkoma laty ciecz w hiszpańskim grobowcu sprzed dwóch tysięcy lat okazała się białym winem - poinformowali naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie. Potwierdziła to analiza chemiczna płynu. - Jest niemal niemożliwym, by znaleźć to, co my znaleźliśmy - podkreślają autorzy badania.

W 2019 roku podczas remontu domu w Carmonie na południu Hiszpanii odkryto nietknięty rzymski grobowiec sprzed dwóch tysięcy lat. W środku odnaleziono skremowane szczątki ludzkie, spaloną kość słoniową, a także naczynie z ok. 4,5 l czerwonego płynu. Po pięciu latach, w poniedziałek na łamach czasopisma "Journal of Archaeological Science: Reports" badający to odkrycie naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie poinformowali, że ciecz jest w rzeczywistości winem.

Najstarsze na świecie wino

Główny autor badania, prof. José Rafael Ruiz Arrebola wyjaśnił w rozmowie z CNN, że analiza chemiczna odnalezionego płynu wykazała, że jest to białe wino. Ciecz nie zawierała bowiem kwasu syryngowego, który obecny jest w czerwonych winach. Odkryte sole mineralne wskazały, że trunek był zrobiony z winogron ze szczepu Palomino Fino, z którego do tej pory produkuje się wina w Andaluzji.

Najstarsze wino świata odkryte w Hiszpanii Journal of Archeological Science: Reports / Daniel Cosano, Juan Manuel Román, Dolores Esquivel, Fernando Lafont, José Rafael Ruiz Arrebola

Prof. Ruiz Arrebola zauważył, że odkrycie jest "czymś wyjątkowym", ponieważ zazwyczaj wino "szybko wyparowuje i jest chemicznie niestabilne". Powiedział, że wino znajdowało się w naczyniu zamkniętym hermetyczną uszczelką, która zapobiegła jego wyparowaniu, ale nie jest jasne, w jaki sposób pieczęć została zrobiona. - Gdy archeologowie otworzyli grobowiec, niemal zamarliśmy. To było bardzo zaskakujące - podkreślił. - Jest niemal niemożliwym, by znaleźć to, co my znaleźliśmy. To coś, co widzisz tylko raz w życiu - przyznał.

Ekspert podkreślił, że oprócz naczynia z winem w grobowcu znaleziono też złoty pierścień i inne cenne przedmioty, co wskazuje, że rodzina ta posiadała znaczny majątek. Kremacja ciał zniszczyła jednak jakiekolwiek DNA, więc niewiele więcej wiadomo o ich życiu.

Według eksperta odkrycie to "detronizuje" dotychczasowego rekordzistę - wino odkryte w Niemczech w 1867 roku, którego wiek szacuje się na 1,7 tys. lat. Do tej pory go jednak nie otworzono, więc wiek płynu nie został potwierdzony analizą chemiczną.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: CNN, PAP