Endoprotezy stawu biodrowego mogą zwiększać ryzyko chorób serca

Pacjenci ze starszym typem endoprotez stawu biodrowego mogą być bardziej narażeni na wystąpienie chorób serca - twierdzą brytyjscy naukowcy. Odkryli oni, że znajdujące się w starszych endoprotezach metale mogą przenikać do krwiobiegu i powodować nieprawidłową pracę serca.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of Strathclyde w Glasgow, a o jego wynikach w środę poinformował "Guardian". Badacze doszli do wniosku, że pacjenci ze starszym typem endoprotez stawu biodrowego mogą być bardziej narażeni na choroby serca ze względu na znajdujące się w nich metale, w szczególności kobalt i chrom. Uważa się, że jony tych metali z czasem "odrywają się" od implantów i przedostają do krwiobiegu, co może powodować uszkodzenia mięśni, kości oraz organów wewnętrznych.

Endoproteza biodra - szkodliwość

Lekarze zgłaszali obawy dotyczące starszych endoprotez stawu biodrowego już od 2008 roku. W kolejnych latach pojawiało się coraz więcej dowodów sugerujących, że ci pacjenci mogą być bardziej narażeni na wystąpienie chorób serca. W 2012 roku brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) wydał wytyczne, w których zalecił wykonywanie corocznych badań krwi lub rezonansu magnetycznego u pacjentów, którzy je posiadają.

Teraz brytyjscy naukowcy jeszcze bardziej szczegółowo przebadali 30 pacjentów, którzy mają endoprotezę stawu biodrowego. Wykorzystano do tego specjalistyczne badanie ultradźwiękami pozwalające na analizę stopnia odkształcenia mięśnia sercowego (GLS, global longitudinal strain). - To znacznie bardziej dokładny pomiar kurczliwości serca niż echo serca (USG serca), ale nie jest on rutynowo wykonywany - przyznała Susan Currie, współautorka badania.

Endoprotezy biodra zwiększa ryzyko chorób serca

Jak podkreśliła Carrie, wszyscy badani mieli prawidłowe wyniki echa serca, jednak przy bardziej dokładnym badaniu okazało się, że wykryto u części z nich nieprawidłowości w kurczliwości serca. Badacze ustalili, że obecny w endoprotezach kobalt po przedostaniu się do krwiobiegu wpływa na poziom wapnia w komórkach serca i zmniejsza w ten sposób ich zdolność do kurczenia się. To może z kolei prowadzić u niektórych pacjentów do dysfunkcji serca i zmniejszenia wydajności jego pracy.

- Choć nie wszystkie endoprotezy zawierają kobalt, to w przypadku tych, które go zawierają, poziom tego pierwiastka może wzrosnąć we krwi pacjentów, a metal ten może gromadzić się w różnych narządach ciała, w tym w sercu - zauważyła Currie. Jak podkreśliła, zagrożenie rozwojem chorób serca dotyczyć może tylko niewielkiego odsetka pacjentów. Jednak na skutek przedostawania się do krwiobiegu metali z endoprotezy "może rozwinąć się niewydolność serca, a tego nie można ignorować".

Autor:pb//mm

Źródło: Guardian, tvn24.pl