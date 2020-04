Pytanie z "Milionerów" o instrumenty dęte

Trąbka, róg, saksofon i puzon to instrumenty dęte. Trzy z nich to dęte blaszane, jeden - dęty drewniany. Który z nich jest dętym drewnianym? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Andrzej Ropa z Krakowa. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 125 tysięcy złotych.

Jeden instrument dęty drewniany, trzy dęte blaszane. Wskaż ten jeden.

A: trąbka B: róg C: saksofon D: puzon

Czym jest instrument dęty drewniany?

Instrument dęty drewniany to taki instrument, który posiada drewniany stroik. Spośród czterech odpowiedzi takim instrumentem jest saksofon.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź C.