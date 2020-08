Milionerzy: konserwa polityczna w pytaniu za 500 złotych

Konserwa polityczna to inaczej: kruszywo, cement, beton czy tłuczeń? To pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Julia Cieślak z Warszawy. Za poprawne wskazanie odpowiedzi mogła otrzymać 500 złotych.

Każdy uczestnik ma do wykorzystania trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela. Pani Julia nie była pewna swojej pierwszej decyzji, dlatego postanowiła wykorzystać jedno z nich - pół na pół. Następnie wskazała poprawną odpowiedź C: beton, a następnie kontynuowała grę o milion złotych.