Kiedy Jezus wstąpił do nieba? Pytanie z "Milionerów" za 40 tysięcy złotych

Rozległa wiedza i odrobina szczęścia to przepis na sukces w "Milionerach". Do walki o najwyższą nagrodę tym razem stanął pan Bartosz Hudak z Poznania.

Jezus zmartwychwstał na trzeci dzień po ukrzyżowaniu. W którym dniu od zmartwychwstania wstąpił do nieba?

48 procent osób zasiadających na publiczności wskazało na odpowiedź C. 23 procent wybrało B, 19 procent postawiło na A, a 10 procent na D. Pan Bartosz zaufał publiczności i zaznaczył odpowiedź C. Był to dobry wybór.

Jezus wstąpił do nieba w czterdziestym dniu od zmartwychwstania. Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź C.