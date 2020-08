Gdzie w Polsce wydobywano rudy uranu? Pytanie z "Milionerów" za 40 tysięcy złotych

Pani Jolanta rozpoczęła swoją grę jeszcze w poprzednim odcinku. Zdążyła wtedy odpowiedzieć na dwa pytania, po czym czas programu dobiegł końca. Z dwoma kołami ratunkowymi, pół na pół i telefonem do przyjaciela, kontynuowała grę w kolejnym odcinku.

W Polsce na potrzeby sowieckiego programu zbrojeniowego wydobywano rudy uranu przede wszystkim:

A: w Puszczy Białowieskiej B: pod Warszawą C: w Sudetach D: na Kaszubach

Pani Jolanta nie miała pewności, która z podanych odpowiedzi jest poprawna. Obstawiała początkowo odpowiedź C, jednak wolała na tym etapie nie ryzykować. Zadzwoniła do przyjaciela, Adama. Ten podpowiedział jej, że również strzelałby w C.