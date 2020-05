Co się robi w czarnej bani? Pytanie za pięć tysięcy

W "Milionerach" milion złotych można zarobić w kilkadziesiąt minut. Wystarczy dwanaście poprawnych odpowiedzi. Do tej pory w polskiej edycji programu tylko trzem osobom udało się zgarnąć najwyższą nagrodę. Do grona milionerów próbował dołączyć pan Patryk Czajka z Gdańska. Niestety, pierwsze kłopoty pojawiły się już w trzecim pytaniu, za dwa tysiące złotych. Gracz miał dokończyć znane przysłowie, dał sobie radę dzięki pomocy publiczności i kontynuował rozgrywkę.

Co się robi w tradycyjnej czarnej bani na Suwalszczyźnie?

Na tablicy zostały właśnie te odpowiedzi, które w pierwszym podejściu wydały się uczestnikowi najmniej prawdopodobne, czyli A: namacza pranie i C: zażywa sauny. Gracz zaryzykował i wybrał tę pierwszą. Była to zła decyzja.

Czarna bania na Suwalszczyźnie

Czarne banie to tradycyjne sauny znajdujące się we wsiach na terenie Suwalszczyzny. Najczęściej są to drewniane chatki bez komina, osmolone wewnątrz. Poprawna była zatem odpowiedź C.