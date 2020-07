Pytanie w "Milionerach" o flosowanie. Za 75 tysięcy złotych

Flosujemy towary rzeką, warzywa we wrzątku, przestrzenie międzyzębowe czy kartki z numerem? Na to pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Dawid Goszczycki z Kwidzyna.

Środowy odcinek "Milionerów" rozpoczął się od pytania za 20 tysięcy złotych o słoje drzewa. Pan Dawid Goszczycki poradził sobie z nim bez problemu, dzięki czemu przeszedł do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych.

W skalnej ścianie góry Rushmore w Dakocie Południowej wyrzeźbiono podobizny amerykańskich prezydentów. Ilu?

Postawiony wobec tego dylematu, pan Dawid skorzystał z pierwszego koła ratunkowego - pytania do publiczności. 69 procent widowni wskazało, że w skalnej ścianie góry Rushmore wyrzeźbiono podobizny czterech prezydentów i była to poprawna odpowiedź. Uczestnik przeszedł do pytania za 75 tysięcy złotych.