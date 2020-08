Co jest centralą w perkusji? Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy

Każdy uczestnik "Milionerów" w trakcie gry ma do wykorzystania trzy koła ratunkowe - pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela oraz pół na pół. Pani Olga Gralińska z pierwszego skorzystała już podczas gry o gwarantowany tysiąc złotych. Była pytana o to, czego zwykle nie mają kobiety. Przy pomocy publiczności poprawnie odpowiedziała, że "chromosomu Y".