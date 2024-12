Dom z filmu "Kevin sam w domu" znalazł tuż przed świętami nowych właścicieli

Co ciekawe, jak przypomina " USA Today", gdy ogłoszono sprzedaż domu, o jego kupnie myślał odtwórca roli Kevina, 44-letni dziś Macaulay Culkin. "Miałem ochotę go kupić, po prostu dla śmiechu” - przyznał w jednym z wywiadów na początku grudnia.

Część budynku wygląda tak jak w filmie "Kevin sam w domu"

Spośród elementów znanych fanom "Kevin sam w domu" do dziś w niezmienionym stanie pozostały drzwi wejściowe do budynku oraz jego centralne schody, po których Kevin McCallister zjeżdża na sankach w jednej ze scen. Nawiązanie do filmowego hitu znaleźć też można w znajdującej się w piwnicy sali kinowej. Resztę nieruchomości poddano w ostatnich latach gruntownej modernizacji. Zgodnie z informacjami zawartym w ofercie sprzedaży, urządzono ją tak, by była ucieleśnieniem "współczesnego luksusu".