Komers w pytaniu z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

czytaj dalej

Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Rzecznik Pentagonu John Kirby ocenił w czwartek, że Kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych pod Kijowem, rozciągająca się na około 60 km, być może już nie istnieje. - Nigdy nie udało jej się zrealizować zaplanowanej misji - dodał. Konwój, jak pisze Reuters, stał się symbolem niepowodzeń Rosji na Ukrainie w początkowej fazie inwazji. Co najmniej 24 ukraińskich urzędników państwowych i samorządowych przebywa w niewoli u rosyjskich okupantów. Wywiad wojskowy zwrócił się do żołnierzy sił zbrojnych Białorusi i wezwał ich by odmówili udziału "w zbrodniczej agresji Rosji" przeciwko jego krajowi. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.