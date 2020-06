Co możemy zrobić "w opcji hodowlanej" lub "na kolanka"? Pytanie z "Milionerów"

W opcji hodowlanej lub na kolanka możemy:

Jako że uczestniczka nie znała odpowiedzi na to pytanie, wykorzystała pierwsze koło ratunkowe i poprosiła o pomoc publiczność. 58 procent osób zasiadających na widowni wskazało na odpowiedź C, 25 procent na D, 12 procent na B, a 5 procent wytypowało możliwość A.

Idąc za głosem publiczności, pani Anna postawiła na C. Był to dobry wybór. W opcji hodowlanej lub na kolanka możemy kupić kota.

Kot "na kolanka"

Kot "na kolanka" to rasowy kot, rodowodowy i z zarejestrowanej hodowli, który jednak nie jest przeznaczony do wystawiania ani dalszego rozmnażania. Kupując "na kolanka", dostajemy kota wykastrowanego albo w określonym terminie będziemy musieli go wykastrować lub wysterylizować. Jest to odnotowane w rodowodzie.