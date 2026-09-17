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"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy

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Kijów (zdjęcie poglądowe)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: npp_studio/Shutterstock
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Na Ukrainę mają trafić miliardy dolarów z USA. Rządowa agencja ogłosiła pakiet inwestycji wart osiem miliardów dolarów, który obejmie między innymi budowę magazynów energii i wzmocnienie infrastruktury.

Jak ogłosiła w komunikacie DFC (International Development Finance Corporation), agencja zajmująca się zagranicznymi inwestycjami rozwojowymi, USA sfinansują szereg magazynów energii ukraińskiego koncernu DTEK o mocy 200MW i pojemności 400 MWh w sześciu lokalizacjach na Ukrainie. Ma to zapewnić zasilanie 600 tys. gospodarstw domowych przez dwie godziny.

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"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy

Dodatkowo USA zainwestują we wzmocnienie i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej Vodafone Ukraine, drugiego największego operatora komórkowego w kraju. Celem ma być wzmocnienie łączności podczas trwającej wojny i zapewnienie firmom dostępu do internetu.

Inicjatywy te są częścią ogłoszonego przez DFC pakietu inwestycji opiewającego na 8 mld dol. w szeregu krajów sojuszniczych, w tym również w Jordanii. Kwot poszczególnych inwestycji nie podano. Są to jednak pierwsze tego typu przedsięwzięcia agencji od początku administracji Donalda Trumpa. O przygotowywaniu przez USA "zimowego pakietu" wsparcia mówił wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do ogłoszenia dochodzi na tle obaw o nasilające się bombardowanie Rosji skierowane przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. W poniedziałek prezydent Donald Trump ogłosił uzgodnienie zaprzestania ataków na obiekty sektora energetycznego przez obie strony konfliktu, ale ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły, że porozumienie zostało zawarte.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaUSAPomoc dla Ukrainy
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