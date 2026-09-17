Generał Bieniek: jeśli Ukraińcy przeżyją tę zimę, to prawdopodobnie Rosjanom się zakończy okno możliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: npp_studio/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak ogłosiła w komunikacie DFC (International Development Finance Corporation), agencja zajmująca się zagranicznymi inwestycjami rozwojowymi, USA sfinansują szereg magazynów energii ukraińskiego koncernu DTEK o mocy 200MW i pojemności 400 MWh w sześciu lokalizacjach na Ukrainie. Ma to zapewnić zasilanie 600 tys. gospodarstw domowych przez dwie godziny.

Dowiedz się więcej: Energetyczne zawieszenie broni: Ukraina mówi o liście chronionych obiektów

"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy

Dodatkowo USA zainwestują we wzmocnienie i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej Vodafone Ukraine, drugiego największego operatora komórkowego w kraju. Celem ma być wzmocnienie łączności podczas trwającej wojny i zapewnienie firmom dostępu do internetu.

Inicjatywy te są częścią ogłoszonego przez DFC pakietu inwestycji opiewającego na 8 mld dol. w szeregu krajów sojuszniczych, w tym również w Jordanii. Kwot poszczególnych inwestycji nie podano. Są to jednak pierwsze tego typu przedsięwzięcia agencji od początku administracji Donalda Trumpa. O przygotowywaniu przez USA "zimowego pakietu" wsparcia mówił wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do ogłoszenia dochodzi na tle obaw o nasilające się bombardowanie Rosji skierowane przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. W poniedziałek prezydent Donald Trump ogłosił uzgodnienie zaprzestania ataków na obiekty sektora energetycznego przez obie strony konfliktu, ale ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły, że porozumienie zostało zawarte.