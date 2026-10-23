Ze świata Zdumiewający ruch Trumpa. Pentagon ma pomóc z ropą Oprac. Alicja Skiba |

Trump nie potwierdził telefonu do Muska. "Najważniejsze jest, że przywrócił to" Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W memorandum prezydenckim skierowanym do ministra obrony Pete'a Hegsetha Trump powołał się na Ustawę o Produkcji Obronnej (Defense Production Act). Decyzję w tej sprawie uzasadnił potrzebą wsparcia projektów obejmujących wydobycie ropy naftowej, budowę i utrzymanie rurociągów, magazynów i terminali morskich.

Pentagon ma pomóc w wydobyciu ropy

Dekret zezwala ministerstwu na dokonywanie zakupów i wykorzystywanie instrumentów finansowych w celu rozbudowy infrastruktury naftowej, którą administracja uważa za niezbędną dla obrony narodowej.

Dokument nie wymienia konkretnych projektów, które państwo ma wesprzeć. Nie jest też jasne, jaki będzie skutek podpisania memorandum. Szczegóły wdrożenia dyrektywy ma ustalić Pentagon.

Próby zwiększenia wydobycia

Specjalna ustawa jest częścią szerszej inicjatywy administracji Trumpa, by zwiększyć wydobycie ropy naftowej w USA.

Wcześniej m.in. rozluźnił regulacje dotyczące eksploatacji nowych złóż naftowych i wydał pozwolenia na szereg projektów.

Trump mówił też o konieczności budowy nowych rafinerii po dekadach, w których nie powstawały nowe obiekty.