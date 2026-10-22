Wracają do Schengen. Komunikat MSW
Gdy pod koniec lipca tysiące migrantów z Maroka przybyły do hiszpańskiej eksklawy Ceuta na północy Afryki, władze Włoch ogłosiły, że przywracają kontrole na granicach lotniczych i morskich z Hiszpanią. Uzasadniono to obawami związanymi z nasileniem się kryzysu migracyjnego w Europie.
Kontrole we Włoszech i w Hiszpanii
W odpowiedzi na decyzję Rzymu władze w Madrycie przywróciły kontrole na swoich granicach wobec podróżnych z Włoch w szczycie sezonu turystycznego.
Postanowienia te były potem kilkakrotnie przedłużane w obu krajach.
Włochy i Hiszpania wracają do Schengen
Włoskie MSW poinformowało w czwartkowym komunikacie, że ministrowie spraw wewnętrznych Włoch i Hiszpanii - Matteo Piantedosi i Fernando Grande-Marlaska - uzgodnili, że zawieszenie układu z Schengen, obowiązujące dotychczas w dwóch krajach, nie zostanie przedłużone.
Jednocześnie zintensyfikujemy wymianę informacji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wspólnej przestrzeni Schengen - zadeklarował włoski resort.