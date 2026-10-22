Wracają do Schengen. Komunikat MSW

Hiszpania wprowadza tymczasowe kontrole dla przybywających z Włoch Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: pporiphotos/Shutterstock

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Gdy pod koniec lipca tysiące migrantów z Maroka przybyły do hiszpańskiej eksklawy Ceuta na północy Afryki, władze Włoch ogłosiły, że przywracają kontrole na granicach lotniczych i morskich z Hiszpanią. Uzasadniono to obawami związanymi z nasileniem się kryzysu migracyjnego w Europie.

Kontrole we Włoszech i w Hiszpanii

W odpowiedzi na decyzję Rzymu władze w Madrycie przywróciły kontrole na swoich granicach wobec podróżnych z Włoch w szczycie sezonu turystycznego.

Postanowienia te były potem kilkakrotnie przedłużane w obu krajach.

Włochy i Hiszpania wracają do Schengen

Włoskie MSW poinformowało w czwartkowym komunikacie, że ministrowie spraw wewnętrznych Włoch i Hiszpanii - Matteo Piantedosi i Fernando Grande-Marlaska - uzgodnili, że zawieszenie układu z Schengen, obowiązujące dotychczas w dwóch krajach, nie zostanie przedłużone.

Jednocześnie zintensyfikujemy wymianę informacji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wspólnej przestrzeni Schengen - zadeklarował włoski resort.